"Акция "разведи лоха": в России собирают деньги на тепловизоры, чтобы "согреть" своих солдат (видео)

В РФ активизировались мошенники, которые начали выдавать себя за волонтеров и выманивать деньги из своих соотечественников.

В России женщина объявила сбор средств якобы на тепловизоры для оккупантов, которые, по ее словам, должны помочь захватчикам на фронте согреться в холодное время. Вот только россиянка не знала, что тепловизор – это устройство, способное определять температуру окружающих предметов и помогает военным распознавать тепловые излучения от различных предметов, существ и людей.

Женщина в соцсети уверяла, что она якобы волонтер, хотя и совершенно не разбирается в снаряжении.

"Я нахожусь в группе, где мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт, нашим военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а тепловизоры очень дорого стоят", — сказала она.

На канале СтратКом ВСУ отмечают, что в России на фоне критической ситуации с обеспечением арии РФ активизировались мошенники, которые выманивают деньги у своих соотечественников.

"На кацапии акция "разведи лоха" продолжается. Но на этот раз это еще лучше. Тупорила овца собирает на "тепловизоры, чтобы ребята не замерзли", — говорится в сообщении.

Оккупанты имеют проблемы с обеспечением

По словам главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, в Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских воинов, имеющих проблемы с обеспечением.

По данным Генштаба, во временно захваченную Запорожскую область прибыли целые подразделения оккупантов, одетых в гражданскую одежду, то есть на фронт оккупанты приезжают даже без военной формы.

Читайте также: