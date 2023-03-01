Акт отчаяния: Россия атакует Украину дронами, которых у нее осталось не так много

Россия на войне против Украины использует все, что у нее есть. В частности, дроны-камикадзе, которые она пытается выпросить не только у Ирана, но и у Китая.

Россия против Украины использую все имеющиеся у нее средства и накапливает ракеты для массированного удара.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Россияне используют все, что могут. По времени они растягивают, поскольку у них нет другого выбора. Сейчас в политическом плане поднялась волна вовлечения Украины в переговоры. В этом случае они используют дроны, поскольку они раздражают общество. Они пускают 5-15 дронов, пытаясь напугать людей и одновременно попадать в какие-то объекты”, — отметил Олег Жданов.

Также он добавил, что с последнего массированного удара РФ по Украине прошло две недели. За это время оккупанты могли накопить ракеты, которыми могут повторно атаковать наше государство.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который наводил вражеские ракеты на гражданские объекты Донбасса.

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