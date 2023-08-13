Акт пиратства: нападение РФ на следующее в Измаил судно создает прецедент – Подоляк

Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк назвал действия России "актом пиратства" и "преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств".

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" (каперы – исторических термин, обозначающий частных лиц, которые с разрешения воюющей власти государства использовали вооруженное судно для захвата торговых кораблей врага. – Ред.) требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", – отметил он.

Напомним, что корабль РФ устроил провокацию с судном под флагом Республики Палау, следовавшего в украинский порт в Измаиле.