Акт пиратства: нападение РФ на следующее в Измаил судно создает прецедент – Подоляк

Подоляк назвал действия России "актом пиратства" и попыткой введения "каперского права".
Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк назвал действия России "актом пиратства" и "преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств".
"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" (каперы – исторических термин, обозначающий частных лиц, которые с разрешения воюющей власти государства использовали вооруженное судно для захвата торговых кораблей врага. – Ред.) требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", – отметил он.
Напомним, что корабль РФ устроил провокацию с судном под флагом Республики Палау, следовавшего в украинский порт в Измаиле.
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