Актер Стороженко, получивший ранение на передовой, показал лицо после операции — фото

Украинский актер Мартин Филдман, настоящее имя которого Виктор Стороженко, показал, как выглядит после операции.

Недавно знаменитость, который пошел защищать Украину от российских захватчиков, получил серьезное ранение лица в Донецкой области.

В Instagram-stories артист опубликовал фотоколлаж, где показал себя в день ранения с забинтованной головой, после выкачки жидкости из лица и после операции.

Виктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

К счастью, глаз Стороженко не пострадал.

Также Виктор выразил уважение украинским врачам.

"О наших медиках, чтобы вы понимали! Кормят, одевают, стирают, посуду моют, только в попу не целуют", — написал он.

Напомним, на днях Виктор Стороженко принимал участие в адском сражении с врагом в Донецкой области. Бой продолжался с утра и до заката. Вечером оккупанты захватили позиции украинских защитников. Впрочем, ВСУ уничтожили врага и вернули контроль над фронтом.

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