Актер-военный Андрей Фединчик сообщил о гибели близкого человека на войне

Приятель артиста защищал страну от российских оккупантов.
Украинский актер Андрей Фединчик, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, сообщил о гибели близкого человека на войне.
Печальной новостью артист поделился в своем Instagram. Андрей Фединчик узнал, что на фронте погиб его одноклассник и друг детства Алексей. Мужчина в начале полномасштабного российского вторжения пошел защищать Украину от российских оккупантов, но его жизнь трагически оборвалась.
"Леха… Мой одноклассник и лучший друг, пока я не перешел в другую школу. О таких говорят: воспитан улицей. И хоть сворачивали мы с ним не туда иногда, но пацан был с понятиями. Узнал, что он погиб, защищая свою страну, свой дом. Вечная память тебе, друг…", — написал актер.
Свои соболезнования родным погибшего защитника написали актриса Наталка Денисенко, интервьюер Алина Доротюк, артистка Ольга Сумская и другие звезды.
Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб музыкант из Черновцов Филипп Стахов. Без мужа осталась жена, а без отца – маленький сын.
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