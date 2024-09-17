Актер-военный Андрей Фединчик сообщил о гибели близкого человека на войне

Украинский актер Андрей Фединчик, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, сообщил о гибели близкого человека на войне.

Печальной новостью артист поделился в своем Instagram. Андрей Фединчик узнал, что на фронте погиб его одноклассник и друг детства Алексей. Мужчина в начале полномасштабного российского вторжения пошел защищать Украину от российских оккупантов, но его жизнь трагически оборвалась.

"Леха… Мой одноклассник и лучший друг, пока я не перешел в другую школу. О таких говорят: воспитан улицей. И хоть сворачивали мы с ним не туда иногда, но пацан был с понятиями. Узнал, что он погиб, защищая свою страну, свой дом. Вечная память тебе, друг…", — написал актер.

Андрей Фединчик с другом детства / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Свои соболезнования родным погибшего защитника написали актриса Наталка Денисенко, интервьюер Алина Доротюк, артистка Ольга Сумская и другие звезды.

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб музыкант из Черновцов Филипп Стахов. Без мужа осталась жена, а без отца – маленький сын.

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