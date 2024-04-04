Актер-военный Геннадий Попенко рассекретил, где и на каком направлении служит

Шоумен служил сначала в одном подразделении, а затем его перевели в другое.

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко, который летом 2022 года вступил в ряды ВСУ, рассказал, где и на каком направлении служит.

В начале службы шоумен сначала был в одном подразделении, но через полтора года его перевели в другое. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Попенко рассказал, что сейчас он военный 59-й отдельной механизированной бригады. Как отметил актер, речь идет о "Культурном Десанте". Служба ведущего проходит на Запорожском направлении.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Я нахожусь в 59-й отдельной механизированной бригаде, куда меня после полтора года службы в предыдущем подразделении перевели. Это "Культурный Десант". Это удивительный институт, с которым я не пересекался, а теперь я к этому непосредственно причастен. Я понимаю изнутри, насколько это гораздо круче, чем я себе думал", — поделился ведущий.

Геннадий Попенко подчеркнул, что "Культурный Десант" крайне необходим. В частности, военным нужно отвлекаться от ужасных реалий войны. Когда же к ним приезжают артисты из гражданской жизни, то не все понимают свою миссию, а также потребности военных.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Когда к ребятам приезжает мальчик за статью с длинными волосами и у микрофона что-то им там поет, это свирепый трэш. Они смотрят на него: "Что ты здесь делаешь? А чего ты здесь с микрофоном, а не в форме? А почему ты не в военкомате?". Это любой, кто приезжает к военным, которые обожжены огнем, обстреляны пулями, градами, они должны понимать, что они здесь делают. Они не приехали зарабатывать себе дивиденды для Facebook, Instagram. Ты должен понимать глубинные потребности людей в армии", — отметил актер.

Попенко говорит, что "Культурный Десант" непосредственно причастен к военным, ведь там служат культурные деятели, которые с началом войны пошли служить. Они как никто другие понимают защитников, ведь тоже вступали в бой с врагом и получали ранения. Как отметил Попенко, "Культурный Десант" приветствуется военными.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Культурный Десант" – это ребята, которые служат в разных рядах войск. Там и пулеметчики, и саперы, и аэроразведчики, но все они до этого были культурными деятелями. Конкретно я служу на Запорожском направлении, вдоль линии столкновения ездим. В нашем подразделении есть парень-мультиинструменталист. Когда он приезжает к ребятам, а ты им говоришь, что это "десантник", который был ранен под минометным обстрелом, а сам он минометчик, мы его забрали с реабилитационной кровати, и у него до сих пор в теле есть куски железа, ребята становятся шокированными ", – добавил актер.

Отметим, что Геннадий Попенко пошел защищать страну от российских оккупантов летом 2022 года. Тогда же ведущий принял присягу и вступил в ряды ВСУ.

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