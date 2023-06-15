Активизация на двух нарративах: в Минобороны объяснили, по чем бьет российская пропаганда

На фоне украинского контрнаступления снова активизировалась российская пропаганда.

Почему сейчас бьет роспропаганда, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"Мы заметили их (российских пропагандистов, – Ред.) активизацию фактически по двум нарративам. Они пытаются распространить информацию о якобы огромных потерях с нашей стороны... И они пытаются дискредитировать западную помощь", – говорит Маляр.

По ее словам, фейками о якобы "огромных" потерях ВСУ Кремль хочет посеять в Украине панику, хотят сорвать мобилизационные процессы и наоборот подбодрить своих.

"Но если у них просто есть какие-то фейки, то у нас есть данные... Наши потери несоизмеримо меньше. Что касается оружия, здесь понятно, россияне не заинтересованы в том, чтобы мы получали помощь. Их задача дискредитировать оружие, как внутри нашей страны, так и для западных обществ, но им это так же не удается... Наши потери гораздо меньше российских. Мы уничтожаем гораздо больше их техники и вооружения", – заверила Маляр.

Отметим, что очень часто сообщения так называемых "военнослужащих" РФ о якобы потерях Украины на фронте являются откровенными фейками. Недавно оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк. На самом деле, это сгорел деревянный макет.

Напомним, что после фейков о якобы гибели на фронте Залужного и Сырского оккупанты и снова разгоняют фейк – на этот раз о "ранении" руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Ранее оккупанты уверяли, что Залужный "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", и даже если выживет, то будет "недееспособным". Главком развеял эти слухи и записал видеообращение, в котором видно, что он жив и здоров.