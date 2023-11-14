Активизировалась "огненная" ситуация: в ВСУ рассказали, как погода в Черном море повлияла на обстрелы РФ

После улучшения погодных условий в море россияне организовали и аэроразведку, и авиацию, и артиллерию.

Ситуация в Херсонской области достаточно напряженная после того, как в Черном море утих шторм. Оккупанты воспользовались изменением погоды.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 14 ноября.

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"Враг использует, в том числе изменения погоды, перестраивает свою деятельность. Как только стихло штормовое предупреждение, грозовое предупреждение и погода немного наладилась, они немедленно организовали и аэроразведку, и авиацию, и артиллерию. И за вчерашний день областной центр Херсонщины страдал 10 раз обстрелов, и активизировалась "огненная" ситуация на правом берегу. Также тактическая авиация усилила этот накал — 33 авиабомба была применена. Враг продолжает давить на жилые кварталы, на социальную инфраструктуру. К сожалению, за вчерашний день очень большие потери — трое погибли, 15 ранены в результате авиационных и артиллерийских обстрелов", — сообщила она.

Напомним, россияне усилили обстрелы юга. Они бьют из всех видов оружия.

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