Активная фаза войны может закончиться в первой половине 2023 года — Жданов

Окончание активной фазы войны можно ожидать в первой половине 2023 года. Для этого у Украины есть все шансы.
Активная фаза войны может завершиться в первой половине 2023 года.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.
“У нас есть такой шанс, однако это не будет полным окончанием войны. Если Путин и его режим удержатся у власти, выход на границы 1991 года будет окончанием активной фазы войны. Потому что мы не будем перешагивать нашу государственную границу, а РФ может не прекратить ведение огня по нашей территорией. Будет сценарий Израиля. Будем изобретать и покупать вооружение, которое способно защитить нас — что-то вроде "Железного купола". Будем просить Израиль, чтобы нам его продали или будем сами разрабатывать”, — рассказал Олег Жданов.
Напомним, что Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля освободили от российских оккупантов 1886 населенных пунктов.
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