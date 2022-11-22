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Активная фаза войны может закончиться в первой половине 2023 года — Жданов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Активная фаза войны может закончиться в первой половине 2023 года — Жданов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Окончание активной фазы войны можно ожидать в первой половине 2023 года. Для этого у Украины есть все шансы.

Активная фаза войны может завершиться в первой половине 2023 года.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“У нас есть такой шанс, однако это не будет полным окончанием войны. Если Путин и его режим удержатся у власти, выход на границы 1991 года будет окончанием активной фазы войны. Потому что мы не будем перешагивать нашу государственную границу, а РФ может не прекратить ведение огня по нашей территорией. Будет сценарий Израиля. Будем изобретать и покупать вооружение, которое способно защитить нас — что-то вроде "Железного купола". Будем просить Израиль, чтобы нам его продали или будем сами разрабатывать”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля освободили от российских оккупантов 1886 населенных пунктов.

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Дата публикации
Просмотры
590
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