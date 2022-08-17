Активная и горячая фазы войны: в Пентагоне описали сценарий развития освобождения Украины

За месяц – с 10 июля до 14 августа – линия фронта почти не изменилась ни в пользу Украины, ни России.

В то же время в Министерстве обороны США предполагают, что переломный момент в войне состоится в первой половине сентября.

Такую оценку высказал представитель Пентагона.

"За месяц никаких видимых продвижений. Перелом — первая половина сентября. Окончание активной фазы войны с освобождением правобережной Херсонщины и части Приазовья — январь 2023 года. Дальше все зависит от многих факторов, но инициатива того времени окончательно будет перехвачена Украиной. Полное окончание горячей фазы – осень 2023 года", — описал план освобождения Украины представитель Пентагона.

ФОТО: Оперативный ВСУ/Telegram

Заметим, что ранее Сергей Згурец заявил, что война переходит в затяжную фазу. Однако он уверен, что время играет в пользу Украины, поскольку на фронт вовремя и в необходимом количестве поступает военная помощь от западных партнеров.

О ожидаемом в ближайшие дни обострении на фронте сообщали также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там напомнили, что ранее предупреждали о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.

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