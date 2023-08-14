Активное наступление РФ и эвакуация детей: эксперт о ситуации на Купянском направлении

В Херсонской области власти заявили об эвакуации детей, живущих на расстоянии около 7-10 км от линии фронта, в том числе из города Купянск. Этот шаг нужен лишь для того, чтобы защитить, прежде всего, гражданское население.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, даже несмотря на то, что в Луганской области сконцентрирована лучшая группа оккупационных войск, это не позволит успешно реализовать масштабное наступление на широкий фронт.

"Вся эта масса, которую накапливали по линии Лиман – Сватово – Троицкое, начала свое активное наступление еще в конце июня, и как видим, не получили желаемого результата. В планах у них захват левого берега реки Оскол и удар на Купянск. Однако я не могу сказать, что у них что-нибудь получится", — прогнозирует эксперт.

Впрочем, он отмечает, что в ближайшие дни и недели, даже месяцами на этом плацдарме будет, мягко говоря, непросто.

"Войскам РФ поставлены задачи, которые они не выполнят. Но невыполнение задач не исключает террор, массовый и масштабный, с тотальным уничтожением сел и населенных пунктов. Эвакуация населения необходима не потому, что Силы обороны Украины (СОУ) не удержат фронт и уйдут, это речь не идет, а потому, что российские войска будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться", — добавил Коваленко.

Также он сообщает и о неутешительной для россиян ситуации у Лимана.

"В направлении на Боровое "наступление" российских оккупационных войск началось не как положено, с разведки боем, а одновременно с использованием основных ударных групп, остовом которых были танковые подразделения. Командование РФ применило сразу свои основные силы, чтобы продавить оборону СОУ, которая формировалась месяцами ", – говорит эксперт.

Он отмечает, что заявления об успехе на Купянском направлении так и остались заявлениями.

"Подвести итог могу тем, что войска РФ активно стачивают свой военный потенциал в наступательных действиях на Купянском направлении, что обернется для них большими проблемами. Поэтому ни одной паники нет и никакого отвода войск ВСУ не происходит", — заявил Коваленко.

Добавим, в районе Купянска Харьковской области российская армия не имеет даже тактического успеха. Впрочем, оккупанты пытаются перехватить инициативу на этом участке фронта.

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