Активное наступление РФ на фронте: когда оккупанты остановят штурмы — ответил полковник ВСУ

Оккупанты наступают на фронте, чтобы удовлетворить ожидания главы Путина перед выборами в марте. После этого штурмы россиян уменьшатся или вообще остановятся.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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"Все это будет продолжаться до "выборов Путина". Почему они не просто рискуют, а реально идут на потери? Это осознанное решение нести потери, поскольку стоит задача до выборов захватить по максимуму украинской территории", — считает он.

Он пояснил, что российской армии удается продвигаться в Украине за счет больших человеческих потерь.

"О состоянии почвы, то в последнее время немного подсохло, но по донецкому чернозему тяжелую технику особо не вывезешь. Поэтому единственный способ наступательных действий — это так называемые мясные штурмы. Они действуют по такой же схеме: есть определенный допустимый коэффициент потерь. Грубо говоря, если им нужно захватить один километр площади, потеряв при этом тысячу россиян, они на это идут, для них это допустимо, потому что живой силы им хватает, они могут терять до тысячи в сутки. рекрутинговых центрах России", — добавил эксперт.

Свитан заметил, что захватчики идут "на очень большие допустимые потери, чтобы удовлетворить Путина перед выборами, как-нибудь выслужиться".

Напомним, ранее Свитан объяснил причины успеха Украины по сбитию российских самолетов.

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