Активность авиации у границы: в ВСУ предупреждают о ракетной опасности

В пятницу, 14 июля, в Сумской области было объявлено о ракетной опасности. Только в этом регионе раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Сумская область – ракетная опасность. Воздушная тревога связана с активностью вражеской армейской и тактической авиации вдоль границы", — говорится в сообщении ПС.

К слову, тревога на Сумщине была объявлена в 10:58. По состоянию на 11:04 – сирены раздаются только в этом регионе.

В Сумской области 14 июля объявлена воздушная тревога. Карта.

Как сообщалось, ночью 14 июля во время воздушной тревоги россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания. Силам ПВО удалось сбить шесть беспилотников. В результате удара РФ повреждено коммунальное предприятие, а также пострадал 56-летний мужчина.

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