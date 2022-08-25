Активность авиации, запуски ракет и передвижение колонн тяжелой техники: какая ситуация в Беларуси

За сутки в Беларуси заметили активность белорусской и российской авиации, запуски вражеских ракет, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, усиленные тренировки.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 сообщает "Беларуски Гаюн".

Так, в 23 августа в 14.00 на трасса Р31, Озаричи (Калинковичский район) — Калинковичи ехали пять автомобилей ВС РБ.

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Уже утром из Мозыря в Калинковичи двигался тентованный КамАЗ ВС РФ. В обратном направлении в 14:00 двигались три машины ВС РБ.

В 14:50 в Мозыре бывали тентованный грузовик армии РБ, а через час военный грузовик ВС РБ.

Кроме того, три ЗИЛ-131 (Кунг), три бронированных МАЗа с гаубицами 2А36 "Гиацинт-Б", Урал (Кунг) ВС РБ заметили днем и вечером в Минске.

Также в направлении Минск – Привольный (Минский район, Минская область) двигался УАЗ 39621 ВС РБ. Впоследствии из Привольного к перекрестку трасс М1 и Р23 двигалась колонна автомобилей РБ: МАЗы, КамАЗы, Уралы, Кунги, РЛС и ряд автомобилей с прицепами. К вечеру на это же направление пригнали трал МЗКТ с балластом, МАЗ и грузовой автомобиль (Кунг) ВС РБ.

В 17:40 УАЗ 39621 и два грузовика ВС РБ двигались из Привольного в Минск.

Активность авиации:

09:00. Аэродром "Мачулищи". Ил-76 ВКС РФ вылетел с бортовым номером RF-86825.

09:10. Аэродром "Мачулищи" — юго-восток, летят два Ми-8 ВВС РБ. Позже был замок на Лунинщине.

16:00. Аэродром "Мачулищи". Сел Ил-76 ВКС РФ с заводским номером РФ-86825.

17:00. Аэродром "Мачулищи". Ил-76 ВКС РФ вылетел с бортовым номером RF-86825.

22:30. Аэродром "Мачулищи". Сел Ил-76 ВКС РФ с заводским номером РФ-86825.

12:15 год. Аэродром "Барановичи", взлет истребителей: 12:15, 13:42, 15:05, 17:00, 17:49, 17:53, 19:15, 19:16, 19:36, 19:47, 19: 55, 20:00, 21:03, 21:05, 21:10, 21:24.

18:08. Аэродром "Барановичи", посадка истребителей: 18:08, 21:37 и 21:45.

15:43. Россия – Могилев, три Ту-22М ВКС РФ зашли в воздушное пространство России с РФ.

17:30. Могилев – РФ. Ту-22М ВКС РФ возвращен в РФ.

18:20. РФ – Мстиславль (Могилевская обл.). Ту-22М ВКС Российской Федерации вошел в воздушное пространство РФ.

19:11. Мстиславль. Бомбардировщик Ту-22М ВКС РФ возвращался в Россию.

12:07 год. Аэродром "Лида", взлет истребителей: 12:07, 16:00, 16:01, 17:15, 17:16, 17:50 и 20:00.

12:15 год. Аэродром "Барановичи", взлет истребителей: 12:15, 13:42, 15:05, 17:00, 17:49, 17:53, 19:15, 19:16, 19:36, 19:47, 19: 55, 20:00, 21:03, 21:05, 21:10, 21:24.

Кроме того, в Мачулище проходят тренировки по прыжкам с парашютом. Также с 10:00 до 14:00 на полигоне "Брестский" 38 ед. (Брестский район) были военные тренировки.

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А днем в направлении Барановичи – аэродром "Барановичи" двигался бензовоз ВС РБ, также был пригнан Урал (Кунг), РЛС и МАЗ (Кунг) ВС РБ. Вечером в Пинске был замечен тентовый Урал ВС РБ с бойцами.

На трассе Р53 Жодино (Минская обл.) – Борисов (Минская обл.) видели движение тентованного МАЗ ВС РБ. Было замечено движение колонны из 20 единиц техники РБ РБ: Зели, МАЗы, Уралы, Кунги на трассе Р29 Докшицы (Витебская область) – Вилейка (Минская область).

С 14:30 до 17:50 на авиационном полигоне (Пружанский район) отмечены полеты истребителей.

Другая военная активность:

16:00 год. Гомель, ул. Ильича. Замена тента КамАЗ ВС РФ.

17:13. Мозырьский район. Ориентировочный запуск 4 ракет.

17:50. Мозырь. Запуск ракеты.

18:00. Калинковичи – юг. Летел Ми-8 ВВС РБ.

18:46. Слуцк. Запуск ракеты с бомбардировщика Ту-22М.

22:40-23:20. Гродно, микрорайон Фолюш — Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район). Двигались две колонны ВС РБ: несколько РСЗО "Град", гусеничная техника на тралах, тентовые и бортовые Уралы, Кунги, полевые кухни и бочки с водой.

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