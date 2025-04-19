Активность МиГ-31К: является ли это признаком, что РФ готовится к новым обстрелам

Российский МиГ-31К / © Defence express

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В России активизировались полеты МиГ-31К.

Отвечая на вопрос, готов ли он к новым обстрелам признак, эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире «Киев24» заявил, что в первую очередь, когда мы видим такую активность в отношении полетов, речь может идти о нескольких направлениях работы.

«Первое направление работы — это подготовка и обучение новых экипажей. И второй — это обучение и отработка уже имеющихся экипажей для сохранения квалификации и подготовки к возможным атакам в будущем», — объяснил он.

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По словам Долинце, активность МиГ не дает 100% гарантии, что РФ ударит в ближайшее время.

«Это лишь означает, что враг проводит определенные подготовительные мероприятия, которые позволят ему иметь необходимые ресурсы и возможности для проведения атак в будущем», — резюмировал эксперт.

Напомним, в последнее время в Украине стало больше воздушных тревог из-за слиты МиГов.

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