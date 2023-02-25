Активность разведывательных беспилотников и авиации: в ВСУ рассказали об угрозах с моря

В настоящее время в акватории есть девять вражеских кораблей.
Накануне русская армия увеличила свою группировку кораблей в Черном море, но и это может быть не предел. Также враг активизировал использование разведывательных беспилотников и авиации.
Также не исключено, что враг намерен увеличить корабельную группировку в Черном море.
Об этом сообщила в телемарафоне руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
В настоящее время в Черном море находится девять вражеских кораблей. Из них один ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".
"Они (россияне — Ред.) со вчера увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Пока не зафиксирована активность ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас есть активность беспилотной разведки и авиации", рассказала Гуменюк.
По ее словам, сейчас ситуация стабильная. Впрочем, уже дважды сегодня, 25 февраля, объявлялась воздушная тревога: по всей территории и в южных регионах.
Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, что в течение последних недель начался новый этап российской войны – война на истощение. Москва по-прежнему хочет полностью контролировать Украину.
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