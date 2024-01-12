Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей раздается сирена, 11 января в 19:25 объявлена воздушная тревога.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, тревога связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Угроза применения авиационных средств поражения.

"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения! При непосредственной угрозе Ту-22м3 сообщим дополнительно", - позже уточнили Воздушные силы.

Карта тревог на вечер 12 января

Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в ГУР указали на серьезную проблему России по производству ракет.

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