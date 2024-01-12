Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Тревога связана с активностью вражеской тактической авиации.
В Киеве и ряде областей раздается сирена, 11 января в 19:25 объявлена воздушная тревога.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, тревога связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Угроза применения авиационных средств поражения.
"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения! При непосредственной угрозе Ту-22м3 сообщим дополнительно", - позже уточнили Воздушные силы.
Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что в ГУР указали на серьезную проблему России по производству ракет.
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