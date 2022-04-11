Активные боевые действия на Донбассе начнутся в ближайшее время — Минобороны

Активные боевые действия на Донбассе начнутся в ближайшее время — Минобороны

Украинская армия к активным действиям готова, заверили в Минобороны.

В Министерстве обороны Украины сообщают, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе.

Об этом на брифинге в понедельник, 11 апреля, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Противник завершает восстановление своих подразделений и опрокидывание их на территорию Луганской и Донецкой областей. Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся в ближайшее время. Украинская армия к этому готова", — сказал Мотузяник.

По его словам, основные усилия врага направлены на:

подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, обеспечение устойчивого сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS, что, по его мнению, битвы на Востоке и Юге Украины будут одними из самых сложных.

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