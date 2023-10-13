Активные боевые действия возле Авдеевки могут длиться месяцами – главред Defense Express

Активные боевые действия на Авдеевском направлении вряд ли завершатся в ближайшее время. Российские оккупанты готовы вести длительный бой на этом участке фронта.

Об этом Олег Катков сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас речь не идет о том, что на Авдеевском направлении активные боевые действия завершатся очень быстро. Мы всегда должны понимать, что любая российская операция продлится долго. Стоит вспомнить недавние события в Угледаре. Оккупанты штурмовали этот город месяцами. Там они так само бросали колонны бронетехники, которые выжигались украинской армией. И как мы сейчас видим, Угледар находится под контролем Украины", — рассказал Катков.

По его словам, сейчас все говорит о том, что россияне готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

"Следует рассчитывать, что активные боевые действия на Авдеевском направлении будут продолжаться долго. Поскольку россияне до сих пор имеют преимущество в количестве бронетехники, артиллерии и не считаются с потерями. Поэтому все это указывает на то, что их наступательная операция на Авдеевском направлении будет длиться длительное время. В частности, не несколько дней и даже не несколько недель", — убежден эксперт.

Ситуация в Авдеевке

10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

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