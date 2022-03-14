Актриса Снежана Егорова в Турции "отреклась от Путина": это ей не помогло

Актриса Снежана Егорова в Турции "отреклась от Путина": это ей не помогло

В украинском консульстве ей было отказано в продлении паспортов для несовершеннолетних детей.

Украинское консульство в Анталии отказалось продлить загранпаспорта малолетних детей актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, которая выражала поддержку президенту РФ Владимиру Путину и приветствовала признание так называемой независимости "ЛНР" и "ДНР".

Об этом она сообщила на видео, опубликованном в своем YouTube-канале.

По словам актрисы, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказал в просьбе продлить загранпаспорта троих ее детей в возрасте 10, 12 и 15 лет из-за ее политической позиции. Вместе с детьми она находится в Турции с августа 2021 года.

Егорова говорит, что консул напомнил ей пост в Facebook за 26 января, в котором она сообщала, что поддерживает Путина по вопросам "мировой общественной безопасности".

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", — заявила скандальная знаменитость.

Но консул, якобы, и после этого "отречение от Путина" отказал ей в продлении паспортов.

Напомним, Снежана Егорова в своем Telegram-канале также заявила, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

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