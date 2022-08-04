Актуальная карта боевых действий от разведки Британии: что изменилось на фронтах

По состоянию на 4 августа российские войска пытаются продолжать наступление на востоке Украины.

Между тем, Вооруженные Силы Украины продвигаются на южном фронте, активно освобождая населенные пункты от захватчиков.

Об этом свидетельствует новая карта актуальных боевых действий, опубликованная на официальной странице Министерства обороны Британии.

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Согласно данным британской разведки, оккупанты пытаются проводить наступательные действия в трех направлениях:

Харьковской,

Луганской,

Донецкая область.

Российские войска продолжат обстреливать населенные пункты и позиции украинских защитников по всей линии фронта, применяя все имеющиеся вооружения. Враг предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются. Также оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор ВСУ и отошли. Кроме этого, враг вел штурмовые действия в направлениях Лозово — Пески и Веселое — Пески, успеха не имел, отошел.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 04 August 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bLRQsHczKa — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 4, 2022

Согласно опубликованной карте, российская армия сосредотачивает группировку войск на юге: вблизи Херсона, Новой Каховки, Мелитополя и Бердянска. А также группировка войск сконцентрирована на Донбассе и вблизи украинской границы.

В то же время, украинские войска предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях. В Херсонской области активно освобождают населенные пункты от оккупантов.

Как сообщалось ранее, российские войска в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке. В частности, в Херсонской и Запорожской областях уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек.

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