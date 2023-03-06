Актуальная ситуация в Бахмуте: пограничники показали, что происходит в городе (видео)

Пограничники показали, что происходит в Бахмуте вечером 6 марта. Город остается под контролем Сил обороны — украинская армия героически защищает город, а враг не имеет успехов и несет огромные потери.

Об этом говорится в видео Госпогранслужбы.

"Первый пограничный на связи. Ситуация в городе сложная. Враг активно штурмует наши позиции, но безуспешно. Несет колоссальные потери. Из отчаяния он попытался уничтожить два моста. Зато мы все равно получаем все, что нам необходимо. Город стоит, потому что Бахмут – это Украина. Было, есть, будет”, – сообщил пограничник.

Добавим, продолжающаяся в течение последних месяцев битва за Бахмут, казалось бы, достигает кульминации. Враг приблизился к оцеплению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако в субботу, 4 марта, украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку.

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