Актуальная ситуация в Бахмуте: поубавилось ли там "вагнеровцев"

Даже если "вагнеровцы" и терпят "снарядный голод", то они сокращают интенсивность огня там, где не планируют боев.

Интенсивность огня под Бахмутом не снизилась. Наемников ЧВК "Вагнер" на этом направлении не убавилось, они постоянно атакуют позиции ВСУ.

Об этом в эфире "24 Каналу" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Он говорит, что интенсивность обстрелов на Бахмутском направлении сохраняется.

"Я не знаю, от кого прилетают эти снаряды: от минобороны России, Пригожина и "вагнеровцев", "кадыровцев". Но их прилетает много. У нас есть достаточно серьезные разрушения. Пока на этом направлении интенсивность огня не снижается", – сказал боец.

Кирилл Сазонов говорит, что ВСУ стоят под Бахмутом и не дают окружить его. В то же время оккупанты постоянно предпринимают попытки это сделать.

"Лезут постоянно. Я не вижу, что их стало меньше, что они стали слабее", – добавил Сазонов.

Кирилл Сазонов предположил, что из-за потерь наемники ЧВК "Вагнер" могут уехать в Африку.

"На самом деле в Африке у Пригожина большие интересы и по бизнесу, и по военным делам. Говорят, что сейчас там примерно 10 тысяч его бойцов. Поедет ли он сам? Если ему перекрыли возможность вербовать зэков, то пополнять вагнеровцев неоткуда", — добавил военный ВСУ.

Тем временем Бахмут остается самой горячей точкой на передовой. Бои не прекращаются, но ситуация под контролем ВСУ.

Напомним, 24 марта Украина вернула тела еще 83 погибших военных с временно захваченных оккупантами территорий.

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