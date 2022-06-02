"Александр Григорьевич лавирует": Арестович оценил угрозу наступления на Киев из Беларуси

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что на сегодняшний день не возросла угроза наступления на Киев из Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко понимает, что белорусская армия наступать никуда не пойдет.

Более того, организованное Лукашенко народное ополчение вообще было создано против российской угрозы.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 1 июня.

"Не выросли (угрозы наступления из Беларуси на Киев – ред.). Александр Григорьевич лавирует между давлением со стороны Кремля и между пониманием, что белорусская армия наступать никуда не пойдет", – сказал советник главы ОП.

"А народное ополчение вообще создано против российской угрозы, потому что украинцы не пойдут в наступление на Беларусь. Это невозможно, нас сразу сочтут агрессорами со всеми вытекающими. А от кого тогда защищаться? Более того, нужно внимательно изучить опыт украинской армии, которая там пехота с гранатометами удачно там по лесам, по кустам сумела остановить наступательные танковые колонны противника… А что же это за танковые колонны противника ожидаются в Беларуси, если – ни Украина, ни Польша, ни Литва? Ясно, что российские", – объяснил Арестович.

Он добавил, что параллельно Лукашенко "бросает кости, показывает российской пропаганде, произносит правильные слова, показывает, что вот я создал оперативное командование в направлении Украины и так далее".

Напомним, в Генштабе ВСУ 1 июня сообщили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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