Александр Положинский заявил, что переводится в другое подразделение ВСУ, и объяснил почему

Певец больше не служит в 47-й отдельной механизированной бригаде.
Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, заявил, что переводится в другое подразделение.
Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. С начала полномасштабной войны Положинский служил в 47-й отдельной механизированной бригаде. Однако, по словам артиста, еще с февраля он с побратимами общается по видеосвязи и закрывает их потребности. Неделю назад Положинский окончательно покинул бригаду.
"С февраля этого года я фактически находился только в дистанционной связи с родной бригадой, время от времени общался с побратимами, помогая по возможности закрывать определенные материальные потребности. На прошлой неделе я окончательно попрощался с 47 ОМБр. Спасибо своим командирам, ребятам и девушкам, которые были рядом. Для меня великая гордость и честь быть небольшой частью нашей совместной истории", — отметил Положинский.
Певец подчеркнул, что не прекращает свою службу в рядах ВСУ. Положинского перевели в другое подразделение, где он и дальше будет защищать страну от оккупантов.
"Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь, продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", — добавил певец.
Напомним, недавно актер Дмитрий Сова рассказал, что вступил в ряды ВСУ. С октября этого года артист находится на службе.
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