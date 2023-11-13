Александр Положинский заявил, что переводится в другое подразделение ВСУ, и объяснил почему

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, заявил, что переводится в другое подразделение.

Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. С начала полномасштабной войны Положинский служил в 47-й отдельной механизированной бригаде. Однако, по словам артиста, еще с февраля он с побратимами общается по видеосвязи и закрывает их потребности. Неделю назад Положинский окончательно покинул бригаду.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"С февраля этого года я фактически находился только в дистанционной связи с родной бригадой, время от времени общался с побратимами, помогая по возможности закрывать определенные материальные потребности. На прошлой неделе я окончательно попрощался с 47 ОМБр. Спасибо своим командирам, ребятам и девушкам, которые были рядом. Для меня великая гордость и честь быть небольшой частью нашей совместной истории", — отметил Положинский.

Певец подчеркнул, что не прекращает свою службу в рядах ВСУ. Положинского перевели в другое подразделение, где он и дальше будет защищать страну от оккупантов.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь, продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", — добавил певец.

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова рассказал, что вступил в ряды ВСУ. С октября этого года артист находится на службе.

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