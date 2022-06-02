Алексей Суханов вспомнил реакцию родственников из РФ на то, что его "бомбят рашисты"

Алексей Суханов вспомнил реакцию родственников из РФ на то, что его "бомбят рашисты"

Известный телеведущий Алексей Суханов, родившийся и живший в РФ до 2014 года, рассказал о своих родственниках, оставшихся жить в стране-агрессоре.

Знаменитость не общается с родными с самого начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Впрочем, как рассказал ведущий в интервью Славе Демину, один человек из семейного круга ему все же позвонил по телефону.

"Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был из-за тамошней ситуации. Был вопрос: "Как вы, как дела?". Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро."Ну все, па-па", – вспомнил Алексей.

Суханов добавил, что не обижается и не осуждает родственников. Также он подумал, что жители РФ осознают правду о войне в Украине и поймут, как их обманули власти "после того, как упадут лицом в грязь".

Напомним, ранее Алексей Суханов признался, почему не уничтожил свой российский паспорт. Ведущий хотел сжечь документ.

Читайте также: