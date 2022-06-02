Алексей Суханов вспомнил реакцию родственников из РФ на то, что его "бомбят рашисты"

Известный телеведущий Алексей Суханов, родившийся и живший в РФ до 2014 года, рассказал о своих родственниках, оставшихся жить в стране-агрессоре.
Знаменитость не общается с родными с самого начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Впрочем, как рассказал ведущий в интервью Славе Демину, один человек из семейного круга ему все же позвонил по телефону.
"Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был из-за тамошней ситуации. Был вопрос: "Как вы, как дела?". Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро."Ну все, па-па", – вспомнил Алексей.
Суханов добавил, что не обижается и не осуждает родственников. Также он подумал, что жители РФ осознают правду о войне в Украине и поймут, как их обманули власти "после того, как упадут лицом в грязь".
Напомним, ранее Алексей Суханов признался, почему не уничтожил свой российский паспорт. Ведущий хотел сжечь документ.
Читайте также: