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Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами

Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами

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Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами

Свое обращение он обнародовал в социальной сети.

Украинский футболист Александр Алиев записал обращение к российским военным, а также своим коллегам.

Видео обнародовал в своей социальной сети.

На видео Алиев патрулирует Киев в составе терробороны с автоматом. "Как я и говорил я здесь, я остался и буду оставаться в Киеве. И буду защищать страну свою, там, где родились мои детки", — отметил футболист.

Он выразил поддержку украинцам и заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы оставался мир, а также обратился к российским военным и попытался объяснить, почему им следует уходить из Украины. "Ребята услышьте меня, не едете сюда на войну. Разворачивайтесь и езжайте. Здесь нет ни фашистов, ни нацистов. Давайте делать так, чтобы не плакали наши родители, сестры и братья, чтобы не беспокоились наши детишки. Я хочу, чтобы вы меня услышали, давайте жить в мире", — призвал он.

А также обратился к российским коллегам-футболистам и призвал не верить тому, что показывают у них на телевидении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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