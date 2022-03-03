Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами

Свое обращение он обнародовал в социальной сети.

Украинский футболист Александр Алиев записал обращение к российским военным, а также своим коллегам.

Видео обнародовал в своей социальной сети.

На видео Алиев патрулирует Киев в составе терробороны с автоматом. "Как я и говорил я здесь, я остался и буду оставаться в Киеве. И буду защищать страну свою, там, где родились мои детки", — отметил футболист.

Он выразил поддержку украинцам и заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы оставался мир, а также обратился к российским военным и попытался объяснить, почему им следует уходить из Украины. "Ребята услышьте меня, не едете сюда на войну. Разворачивайтесь и езжайте. Здесь нет ни фашистов, ни нацистов. Давайте делать так, чтобы не плакали наши родители, сестры и братья, чтобы не беспокоились наши детишки. Я хочу, чтобы вы меня услышали, давайте жить в мире", — призвал он.

А также обратился к российским коллегам-футболистам и призвал не верить тому, что показывают у них на телевидении.