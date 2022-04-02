Алина Гросу показала, как готовит переселенцев и помогает им с жильем

Алина Гросу показала, как готовит переселенцев и помогает им с жильем

Сейчас знаменитость находится в Черновцах.

Украинская певица Алина Гросу в трудные для Украины времена помогает переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома.

В Instagram-stories артистка рассказала, что готовит еду для переселенцев. Она вместе с другими поварами нарезает салаты, лепит вареники, голубцы и многое другое.

Алина Гросу помогает переселенцам / instagram.com/alina_grosu

Кроме того, людям, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома, Алина помогает искать жилье в Черновцах.

Алина Гросу помогает переселенцам / instagram.com/alina_grosu

"В это, очень тяжелое для нас время, нужно каждому помогать, нужно быть полезным для общества. Мы готовим, мы кормим переселенцев, занимаемся благотворительностью. И я горжусь тем, что мои друзья, моя семья, мои знакомые – никто не сидит в стороне. Все занимаются делом. И я горжусь тем, что мы стали одним целым, мы сильнее. Вместе мы можем преодолеть абсолютно все", — поделилась Алина Гросу.

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