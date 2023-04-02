Алкоголь и переохлаждение: британская разведка рассказала о причинах потерь РФ

Пьянство распространено в большей части российского общества, замечают в британском Минобороны.

Разведка Великобритании сообщает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину агрессор Россия потеряла до 200 тыс. человек. Впрочем, значительная часть из них произошла по небоевым причинам.

Об этом говорится в отчете британского Минобороны.

Отмечается, что 27 марта российские новости Telegram-канал сообщили о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди российских войск.

"Однако, поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как негласно принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", — говорится в сообщении разведки Британии.

Другими причинами небоевых потерь также называют плохое вправление оружия, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы – как переохлаждение.

"Российские командиры, вероятно, считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности", – добавляют в отчете.

Потери России

По данным Генштаба, от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 174 550 солдат армии Российской Федерации. Только за сутки ликвидировано еще 560 военных.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес также рассказал о потерях России. Так, по меньшей мере 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.

Командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко говорит, что некоторые подразделения армии РФ разгромлены на 50-70%. Теперь враг пытается доукомплектовать эти подразделения с недостаточным уровнем подготовки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что соотношение потерь ВСУ и кафиров на востоке Украины составляет 1:10.

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