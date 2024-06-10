"Алкоголик после инсульта": на Тернопольщине мобилизовали мужчину после неудачного прохождения ВВК — подробности

Мужчина в начале полномасштабного вторжения пошел в ТЦК добровольцем, однако тогда его отказались мобилизовать.

В Тернопольской области разразился скандал из-за действий работников ТЦК и СП. Так, 8 июня задержали Валерия Талабана – его содержали в военкомате даже после неудачного прохождения военно-врачебной комиссии и уже отправили на полигон.

Об этом в Facebook рассказала его дочь Анжелика.

По ее словам, ее отец косоглазый, едва передвигающийся из-за многочисленных травм позвоночника и ребер, зимой перенес инсульт, к тому же каждый день в больших количествах употребляет спиртные напитки.

"Он уже на первый взгляд точно не выглядит, как здоровый человек, который будет приносить пользу на фронте", - написала женщина.

Подробности дела

Как рассказала Анжелика, после задержания ее отца повезли в Гусятинский ТЦК, а затем – в Чортковский РТЦК, где было принято решение отправить Валерия Талабана на ВВК в Тернополь.

"Там врачи практически сразу заявили, чтобы забирали его оттуда и не тратили их время, сочли его непригодным… И знаете что? Его буквально привезли обратно… в ТЦК!!! И удерживают его там. Где уже магическим образом все справки "подписались", поэтому папу чудесным образом "вылечили" и сочли вполне пригодным", - уточнила детали дочь мобилизованного.

Мужчина добровольно ходил в ТЦК

Также Анжелика Талабан отметила, что после начала полномасштабного вторжения ее отец сам дважды ходил в военкомат, но ему отказывали в мобилизации потому, что "толку из алкоголика на фронте нет".

"Я не стесняюсь писать о зависимости папы, так сложилась жизнь. Я понимаю важность мобилизации и необходимость замены военных. Но я против отдавать родного человека на убой, который реально не пригоден. Какую пользу он принесет там? Какой бы он не был, но он все же мой отец, которого я все равно люблю. Он живой человек".

"Зимой папа чудом пережил инсульт, здоровье стало еще хуже. Два месяца назад он сам наткнулся на ТЦК неподалеку от дома и сам же согласился на проверку, он никогда не прятался и не убегал. Там его снова признали непригодным и отпустили домой".

По ее словам, родные собирались передать мужчине мобильный телефон, деньги и одежду, но им не дали с ним увидеться или связаться. По последней информации, ее папу уже увезли на ровенский полигон.

"Вот так Гусятинский ТЦК СП и Тернопольский областной ТЦК СП за сутки лечят людей и отправляет на войну", — заявила Анжелика.

Она также добавила, что жалобы во все соответствующие органы уже написаны, но никакой реакции не последовало, связи с отцом нет почти сутки.



На официальной странице Facebook Тернопольского областного ТЦК и СП на момент написания новости не было комментариев по поводу вышеупомянутого инцидента.

Напомним, в Житомирской области мужчина умер после визита в ТЦК – в военкомате объяснили, откуда у него травмы.

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