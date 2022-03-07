Алла Мазур рассказала, где сейчас находится, и обратилась к украинцам: "Верю в нашу победу"

Телеведущая записала видеообращение, где выразила восхищение украинским защитникам.

Ведущая "ТСН.Тиждень" на канале 1+1 – Алла Мазур – рассказала, где находится.

Так, знаменитость записала видеообращение к своим поклонникам, которое опубликовала в Facebook. В нем звезда сообщила, что не уехала из страны, но отвезла сына в безопасное место и пока не может вернуться к работе.

"Уже 12 день сердце мое рвется на куски так же, как у всех нас, от гнева и ярости. Потому что путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские садики, больницы, убивают наших детей, угрожают ядерной катастрофой всей планете И западный мир готов принимать наших беженцев, но не готов закрыть небо над Украиной, чтобы защитить нас от бомб и ракет. Я отвезла сына в деревню к подруге. Планировала как можно скорее вернуться на работу, в эфир, но выбраться отсюда пока не удается. Не теряю надежды, помню, что главная моя ответственность сейчас – безопасность сына. Убедилась, что и в этих условиях, в которых оказалось немало моих знакомых, мы можем помочь обороне, по крайней мере, информационной – распространять правдивые новости в Сети", – поделилась знаменитость.

Вы спрашивали, я ли в Украине? Да, в Украине. Почему не в эфире? Здесь об этом. А также о том, что каждый из нас может сделать для обороны даже в тяжелых обстоятельствах. Мы уже доказали себе, какой монолитной силой можем быть. И мы победим! Слава Украине! Смерть врагам! #CloseTheSky #мыпобедим #StandWithUkraine #скажи_россиянам_правду #пишуюсязсу #благодарю ЗСУ #uaвместе Опубликовано Аллой Мазур Понедельник, 7 марта 2022 г.

Алла Мазур призвала пользователей, у которых есть прямая телефонная связь с россиянами, рассказывать им правду о войне в Украине.

Также телеведущая поощрила подписчиков заботиться о родных, близких, соседях, нуждающихся в помощи. Кроме того, звезда обратилась к знакомым, кто сейчас находится за границей:

"Выходите с вашими друзьями на улицы, давите на правительства стран, пусть они найдут в себе смелость закрыть небо над Украиной. Помогите остановить войну, помогите спасти женщин и детей, погибающих под обстрелами в мирных городах. Я склоняю голову перед нашими людьми, которые голыми руками останавливают танки. Я восхищаюсь отвагой наших защитников и в армии, и в терробороне. Я молю Бога, чтобы защитил всех, кто по разным причинам остались в городах, и сейчас живут и работают под обстрелами. Я верю в нашу победу, потому что мы уже стали единственным несгибаемым щитом".

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