Алла Мазур рассказала удивительную историю спасения 21-летнего украинца, которому пуля попала в сердце

В столичной больнице "Феофания" врачи сделали уникальную операцию – достали пулю из сердца солдата.

В Едином марафоне новостей ведущая "ТСН. Тиждень" на 1+1 Алла Мазур рассказала историю спасения 21-летнего украинского солдата Владимира Гордиенко. Во время войны этот рассказ выглядит как настоящее чудо.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Гордиенко пошел на войну добровольцем. Еще в начале марта вместе с двумя двоюродными братьями въехали в одно село в Киевской области, где стояли русские войска. Ребят взяли в плен, через девять часов допросов отпустили. Но не дали ухать – сразу открыли огонь автоматными очередями по машине. Один из братьев скончался сразу. Володе удалось выбраться из машины и отползти. Через мгновение машину расстреляли из гранатомета.

пресс-служба канала "1+1"

Парень решил убегать через лес. О том, что ранен, почувствовал не сразу. "Через триста метров остановился и начал харкать кровью", - вспоминает он в разговоре с журналисткой ТСН Ириной Маркевич. Двое суток Владимир двигался по лесу в направлении Житомира и вышел 5 марта в поселок Новая Гута, откуда местные эвакуировали его в Малинскую больницу. Потом было еще два переезда: сначала парня доставили в Житомирскую областную больницу, а затем в Киев, в "Феофанию".

Врачи столичной больницы "Феофания" достали пулю из сердца украинского военного

Там ему и сделали КТ и не поверили тому, что увидели на мониторе: пуля калибра 5.45 прошила машину и прошла в сердце со спины, сломав 12-е ребро. Гражданские врачи до сих пор не встречали в своей практике такие ранения, поэтому очень волновались во время операции.

пресс-служба канала "1+1"

Несколько ювелирных надрезов на пульсирующем сердце – и пуля успешно извлечена! Уже на следующий день Владимир смог подняться и встать на ноги.

"Несколько дней не верил, что жив», - вспоминает солдат, которому через месяц после сверхсложной операции исполнился 21 год. На день рождения больше всего парнишка мечтал получить от другого двоюродного брата, защищающего сейчас Мариуполь, сообщение, что он жив и здоров. "Он мне на днях звонил по телефону, говорил, что держатся. Но ведь нужно понимать, что ресурсы не безграничны", - говорит Володя.

пресс-служба канала "1+1"

За одного погибшего брата украинские солдаты уже отомстили – те, кто взяли в плен Владимира с братьями, уже сгорели вместе с техникой.

На память у парня останется рубец на сердце. Но врачи уверяют, что после того, как рана заживет, оно будет работать как новое. Сейчас Владимир Гордиенко собирается на продолжительную реабилитацию.

Напомним, что команда ТСН 1+1 с первых дней войны россии против Украины присоединилась к созданию Единого марафона новостей вместе с общенациональными каналами нашей страны.

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