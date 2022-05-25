Алла Пугачева пригрозила, если на Галкина заведут дело, "она заговорит и не остановится"

Алла Пугачева пригрозила, если на Галкина заведут дело, "она заговорит и не остановится"

Российские звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева с началом полномасштабной войны РФ против Украины вместе с детьми выехали в Израиль.

Там Галкин начал активно выражать свою позицию и поддерживать украинский народ. Более того, шоумен организовал тур по городам Израиля, часть денег из которого передал на помощь Украине.

Впрочем, Алла Пугачева еще ни разу публично не прокомментировала войну, развязанную Россией. Позицию примадонны озвучил ее близкий друг, русский галерист и публицист, арт-менеджер Марат Гельман.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В интервью YouTube-шоу "И грянул Грэм" Гельман поделился подробностями разговора с Аллой Борисовной по поводу войны в Украине:

"Она понимает вес своего голоса. Она говорит, может сдержанно, но говорит о том, что это безумие. Но то, что я услышал, что если на Максима возбудят уголовное дело, то "я начну говорить и тогда не остановлюсь", — передал слова Пугачевой Гельман.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Он также отметил, что Алла Борисовна очень переживает за украинцев, но оставляет право за мужем озвучивать позицию их семьи.

"Она, конечно, не борец, не общественный деятель, не мыслит себя общественным деятелем, она скорее волнуется за украинцев, чем пытается бороться с российскими властями. То, что мы говорили, у нее, в основном, была такая позиция, такая эмпатия женщины, которая переживает за людей, которых она хорошо знает, которые хорошо знают ее и которые сейчас в беде", — прокомментировал Гельман.

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