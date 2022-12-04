"Аллигатор" долетался: украинские бойцы успешно ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 (видео)

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ опубликовала видео удачного выстрела, которым был уничтожен российский боевой вертолет.
В воскресенье, 4 декабря, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
На снятых кадрах видно, как боевой вертолет после точного выстрела загорается и взрывается.
Как известно, российский боевой вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор", является командирской машиной армейской авиации, осуществляет разведку местности и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Напомним, накануне украинские пограничники в окрестностях Бахмута точным выстрелом из ПЗРК "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-34. Об этом журналисту Андрею Цаплиенко сообщили бойцы из передовой.
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