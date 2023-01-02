"Алло, с Новым годом!": роспропаганда нашла причину уничтожения казармы с "мобиками" в Макеевке

Российская пропаганда нашла причину якобы украинского ракетного удара по зданию бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в результате которого погибло большое количество мобилизованных россиян.

Со ссылкой на местные так называемые "правоохранительные органы" пропагандисты заявляют, что "мобики" слишком активно пользовались мобильными телефонами накануне празднования Нового года.

“Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование вновь прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON обнаружил активность сотовой связи и расположение абонентов”, — цитируют они неназванный источник.

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Как сообщалось ранее, в переоборудованном под казарму помещении ПТУ могли размещаться мобилизованные из Самарской области РФ. Однако установить точное количество находившихся в макеевском ПТУ российских военных сложно, поскольку на празднование Нового года сюда пришли оккупанты из других казарм.

Журналист Александр Невзоров, которого в РФ заочно судят за дискредитацию российской армии, в своем Telegram-канале заметил, что выяснять количество убитых российские власти не будут.

"Подавляющее большинство мертвых и раненых - глубоко под руинами. Их уже запрессовало сложившимися этажами. Чтобы полностью разобрать развалины гигантского здания макеевского ПТУ № 19, понадобятся около 100 единиц тяжелой строительной техники, несколько недель, большие краны, тысячи рук и т.д. Разумеется, никто этим не будет заниматься. Пока шумит пресса и Интернет, в руинах лениво ковыряется пара экскаваторов. Через три дня новость потускнеет – и уедут даже они. Раненые, полурасплющенные, задавленные – постонут и умрут. Неподсчитанные и никому не интересные трупы мобиков останутся гнить под бетонными завалами", – предположил он.

Напомним, официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных, не уточнив из каких регионов России они прибыли.

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