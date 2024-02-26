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Амбиции Путина не ограничиваются Украиной: американский генерал назвал следующую жертву

Амбиции Путина не ограничиваются Украиной: американский генерал назвал следующую жертву

Генерал Уэсли Кларк / Фото: Getty Images

По словам Уэсли Кларка, сейчас Путин верит, что он побеждает, поэтому не собирается останавливаться.

Амбиции Путина не ограничиваются захватом Украины и если украинцы проиграют, следующей жертвой агрессии могут стать страны Балтии или Польша или Грузия.

Об этом заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в интервью Liga.net.

"Москва демонстрирует давний – ему несколько веков – российский аппетит к захвату чужой земли. Заявления российских политических лидеров свидетельствуют, что они сейчас очень уверены в себе. Они чувствуют, что время и динамика на их стороне", – сказал американский генерал.

Кларк отмечает, что Украина должна собрать все свои ресурсы, получить помощь от союзников, чтобы победить Россию. По его мнению, только в случае победы Украины мир станет более безопасным.

"Если Украина хочет добиться успеха, вам следует вести себя так, будто эта война будет продолжаться еще несколько лет", – посоветовал генерал.

Он предупредил: если Киев отдаст России уже оккупированные территории, через несколько лет Украина окажется в новой войне, ведь Путин не собирается останавливаться.

Что будет, если победит Трамп

"Если Трамп победит, он, вероятно, будет стремиться к немедленной встрече с Путиным. И может склонять Украину к прекращению борьбы и заморозке той линии конфликта, которая есть сейчас", – предположил Уэсли Кларк.

Ранее президент Чехии Петр Павел дал неутешительный прогноз по войне в Украине.

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