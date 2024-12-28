Амбициозные планы: эксперт о том, как РФ хочет захватить всю Донетчину и взять ВСУ в котел

По мнению эксперта, Россия пытается обойти с востока Константиновку, а с запада – Покровск, чтобы таким маневром захватить обширную территорию.

Российские оккупанты пытаются перерезать дорогу, соединяющую Павлоград Днепропетровской области с Покровском Донецкой области.

О планах врага на Востоке рассказал экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передает "24 канал".

По его словам, эта трасса важна для логистики ВСУ в Покровске, поэтому россияне будут пытаться установить на ней свой контроль.

РФ хочет выйти на трассу, соединяющую Покровск с Павлоградом

Эксперт считает, что захват Покровска для РФ является тактической, а не стратегической целью. Зато у России есть другие амбициозные стратегические цели.

"С одной стороны Россия пытается обойти с востока Константиновку, а с запада – Покровск. Затем оккупанты хотят соединиться на условной дуге Дружковка – Доброполье. Таким маневром попытаются захватить большую территорию", – считает Иван Ступак.

Константиновка и Покровск на карте / Фото: Deepstatemap

По мнению эксперта, РФ сначала планирует осуществить полуокружение, а затем окружение. Так хотят уничтожить все находящиеся там украинские войска и заставить Силы обороны отступить.

"Они хотят ускорить захват украинских территорий. Думаю, цель всего этого именно такова", – подытожил экс-сотрудник СБУ.

Ранее депутат Дружковского городского совета Николай Довбня заявил, что россияне фактически добрались до трассы от Покровска Донецкой области до Днепра.

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