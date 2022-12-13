Америка готовится отправить Украине ПВО Patriot, которые помогут закрыть небо — CNN

По данным американских СМИ, соответствующее решение может быть объявлено уже на этой неделе.

Администрация президента США Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Сейчас ЗРК Patriot считаются лучшим в мире средством ПВО.

Об этом сообщает агентство CNN, ссылаясь на слова двух чиновников США и высокопоставленного чиновника администрации Белого дома.

В статье отмечается, что план Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином, прежде чем он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. По информации чиновников, ожидается одобрение. Кроме того, чиновники говорят, что эта система ПВО поможет защитить воздушное пространство для стран НАТО в Восточной Европе.

Сколько систем будет отправлено – неизвестно. Ожидается, что после завершения планов вооружение будет отправлено в ближайшие дни, а украинцев будут учить их использовать на базе армии США в Германии, сообщили официальные лица.

Стоит добавить, ЗРК Patriot – передовая система противовоздушной обороны большой дальности, которая высокоэффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями. Благодаря своей дальности и высоте ПВО потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты вдали от их целей в Украине.

Напомним, 13 декабря министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN предположил, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

Читайте также: