"Американцам нужно проснуться": Курская операция ВСУ дает США геополитические козыри

Вторжение украинских сил на территорию РФ показывает Вашингтону путь к более разумному использованию своих ресурсов и дает возможность уделить больше внимания ситуации в Азии.

Наступление ВСУ в Курской области может помочь быстрее закончить войну в Украине. И это было бы наилучшим вариантом для США, чтобы избежать войн против Китая, Ирана и России на нескольких фронтах одновременно.

Об этом пишет Уэсс Митчелл, руководитель аналитического центра The Marathon Initiative и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии в администрации Трампа, в колонке для Foreign Policy.

"Предоставляя украинцам инструменты, необходимые им для консолидации и, возможно, развития их недавних достижений, Вашингтон имеет шанс помочь Киеву заставить Москву сесть за стол переговоров, выиграть время для перевооружения Запада и позволить Соединенным Штатам переключить внимание на Индо-Тихоокеанский регион", – отметил аналитик.

Митчелл пояснил, что для этого Белый дом должен снять ограничения на использование Украиной американского оружия и "определить четкую и достижимую конечную точку конфликта".

"Хотя это и рискованно, это предпочтительнее альтернативы капельной помощи Украине до тех пор, пока Китай или Иран не столкнутся с Соединенными Штатами в войне на два фронта", – подчеркнул аналитик.

Чем отличается операция в Курской области от других рейдов ВСУ

Чтобы увидеть возможности, которые открывает Курская операция ВСУ, нужно понять, чем она отличается от других украинских рейдов на территорию РФ с 2022 года. Аналитик выделил три ключевые особенности:

масштаб – в операции задействованы как минимум пять бригад (включая подразделения, прошедшие подготовку на Западе), бронетехника, артиллерия и авиация;

– в операции задействованы как минимум пять бригад (включая подразделения, прошедшие подготовку на Западе), бронетехника, артиллерия и авиация; глубина вторжения – наступление не ограничилось прифронтовой зоной, и продолжает расширяться, не показывая признаков завершения операции;

– наступление не ограничилось прифронтовой зоной, и продолжает расширяться, не показывая признаков завершения операции; основательность – Украина вводит в Курскую область дополнительные силы и окапывается, что указывает на планы удерживать эти территории относительно продолжительное время.

По мнению Митчелла, у россиян еще есть резервы, чтобы перебросить их в Курскую область, хотя Москва по каким-то причинам "не торопится" это сделать.

"Тем не менее, вторжение выявило удивительные слабости России. Границы России едва ли были защищены. ВСУ добились стратегической внезапности, перенесли войну на территорию противнику и дали Украине столь необходимый моральный подъем", – говорится в статье.

Перспективы Курской операции

По словам аналитика, теперь перед Путиным стоит выбор: преуменьшить значение вторжения и обойтись призывниками, внутренними силами безопасности и несколькими боевыми подразделениями — или попытаться вытеснить ВСУ и укрепить остальную часть границы, перебросив в Курскую область более крупную группировку с других участков фронта.

"Пока что он выбрал первый вариант, что означает, что он может сдержать, но вряд ли вытеснит украинский плацдарм", – отметил Митчелл.

Аналитик уверен, что несмотря на численное превосходство, Украина имеет "хорошие шансы" еще до осени укрепить свои позиции и прочно удерживать захваченную территорию. При этом Россия теперь вынуждена использовать больше сил, чтобы сохранить контроль над другими участками своей границы.

"Эти события имеют стратегическое значение, поскольку они ставят под сомнение то, что затягивание войны выгодно России. Даже если Курская операция в конечном итоге провалится, она позволяет нам представить себе украинскую стратегию, которая могла бы переломить ход войны в пользу относительного преимущества Украины", – подчеркнул Митчелл.

Он отмечает, что потеря контроля даже над небольшой частью своей территории будет для России гораздо болезненнее, чем любые последствия западных экономических санкций.

Значение операции ВСУ в Курской области

По мнению Митчелла, оптимальный подход Соединенных Штатов к российско-украинской войне — использовать ее как "возможность нанести России опосредованное поражение" раньше, чем Китай нападет на Тайвань. Это важно, так как Соединенные Штаты очевидно не готовы вести более одной войны одновременно.

Поэтому целенаправленно используя свои силы против российской агрессии, США имеют шанс ослабить угрозу Европе и после этого освободить ресурсы для усиления сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе. Но проблема заключается в том, что Соединенные Штаты "не использовали свое время так же хорошо, как их противники".

Аналитик указал на три важных момента:

С начала войны в Украине оборонный бюджет США оставался относительно неизменным, в то время как российский увеличился втрое. Китай в это время переориентировал поставки энергоносителей на безопасные маршруты, нарастил силы вблизи Тайваня и приблизился к ядерному паритету с США. В то же время Иран увеличил свой оборонный бюджет, снабдил оружием своих приспешников по всему Ближнему Востоку и вплотную приблизился к созданию ядерного оружия.

Митчелл отметил, что на этом фоне украинское вторжение в Курскую область приобретает стратегическое значение.

"Если украинцы смогут удержать свои позиции и убедительно продемонстрировать свою способность подвергать риску даже небольшие районы России, то со временем они смогут заставить Путина сесть за стол переговоров на условиях, выгодных Киеву", – подчеркнул аналитик.

Исторические прецеденты вторжения на территорию России

Митчелл напомнил, что именно захват территорий играл ключевую роль в последних войнах в Восточной Европе. И Россия была вынуждена идти на уступки только тогда, когда противнику удавалось захватить и удерживать российскую территорию.

"Например, в конце польско-советской войны в 1921 году СССР прекратил свой марш на запад только после того, как польские армии заняли части советской территории. Напротив, финско-советская Зимняя война закончилась уступкой больших участков финской территории, поскольку финны не смогли занять советскую территорию, несмотря на победу в большинстве военных сражений в войне", – подчеркнул аналитик.

Другими словами, захват российской территории — это единственный рычаг давления на Россию, который может получить Украина, гораздо более действенный, чем обещания отмены санкций или любые другие экономические стимулы для России. Именно поэтому Запад должен оказать Украине помощь в удержании захваченных территорий Курской области, чтобы как можно быстрее положить конец войне на условиях Киева.

"Американцам и их союзникам нужно проснуться и осознать реальность и надвигающиеся возможности выбора", – подчеркнул Уэсс Митчелл.

Напомним, по мнению экс командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, украинское наступление в Курской области показало, что представление о "красных линиях" Путина оказалось ложным, и российский диктатор не пойдет на ядерную эскалацию.

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