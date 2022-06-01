Американцы предоставляют Украине реактивные системы залпового огня, в обмен на обещание не бить по России — СМИ

Соединенные Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня с ракетами большой точности. Президент Джо Байден написал колонку для издания The New York Times, где назвал виды вооружений, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи.

Ряд СМИ добавляет важную деталь со ссылкой на собственные источники – Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты средней дальности, способные ударить вглубь по территории России, но вроде бы с украинских партнеров взяли обещание этого не делать, говорится в ТСН.

Ряд изданий со ссылкой на источники в Белом доме сообщают о том, что в новом, 11-м, пакете военной помощи, которого мы ожидаем уже сегодня, будут реактивные системы залпового огня, американские «Хаймарсы» с ракетами средней дальности, способные поражать цели на расстоянии 80 км. Соединенные Штаты якобы решили поставить Украине эти ракеты, обещая, что вооруженные силы Украины не будут бить по целям в России. Все как одно издание пишет ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома «Украина согласилась не запускать ракеты по России». Но да, потенциально, ими можно добивать до вражеской территории.

Почему Байден изменил точку зрения, ведь еще в понедельник он заявлял, что не будет поставлять в Украину ничего, что может поразить Россию, источники в Белом доме не объясняют. Сам президент Байден написал колонку для издания The New York Times, где подтвердил факт предоставления ракетных систем, а также назвал другие виды вооружений, которые передаст Украине. Но ничего не сказал о наличии обещаний со стороны украинского правительства.

«Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине. Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в частности, противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы», — отметил Байден.

Также в колонке Байден пишет о том, что Соединенные Штаты не будут добиваться свержения Путина в России и не будут вступать в прямой конфликт с ней, пока Кремль не ударит первым. Также Байден не видит признаков того, что Россия собирается использовать в Украине ядерное оружие, хотя сама воинственная российская риторика на эту тему, считает опасным. А также обещает никогда, ни публично, ни частно не будет склонять украинские власти к тому, чтобы пожертвовать своими территориями ради примирения с Россией.

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