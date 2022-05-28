Американцы восстанавливают в Украине штамм оспы и ложная политика Запада: фейки, которые распространяла Россия 28 мая

Эксперты Центра противодействия дезинформации собрали подборку манипуляций и дезинформаций, которые россияне распространяли 28 мая.

Так, сегодня Россия публиковала ложь об активном восстановлении штамма оспы в Украине и манипулировала тем, что ВСУ будут наносить удары по российским городам, когда будут иметь много оружия.

Об этом говорится в сообщении ЦПИ в Telegram.

Список дезинформации и манипуляций:

Манипуляция. Посол РФ в США Антонов заявил, что "снабжение реактивных систем залпового огня Украине может эскалировать конфликт, поскольку есть риск, что такие системы разместят вблизи российских границ, и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам". Манипуляция. Путин заявил Макрону и Шольцу, что трудности со снабжением продовольствием – это следствие ложной политики Запада и антироссийских санкций. "Напряженность на продовольственном рынке может решить поставки из РФ, но для этого, конечно, следует отменить санкции". Дезинформация. В СМИ РФ сообщили, что "в Украине американские биотехнологи и фармацевты активно восстанавливали штамм натуральной оспы. При этом американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы".

Напомним, посол США Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине. Эту визу ей передала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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