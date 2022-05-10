Американская разведка назвала условие применения Россией ядерного оружия

Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия только в том случае, если он увидит реальную угрозу российскому государству или режиму.

Глава Кремля Владимир Путин может приказать использовать ядерное оружие в случае, если его режим будет находиться под угрозой.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, передают в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы по-прежнему считаем, что президент Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия только в том случае, если он увидит реальную угрозу российскому государству или режиму", — подчеркнула Хейнс.

По ее словам, все угрозы ядерной войны, звучащие сейчас в адрес Запада, предназначены для того, чтобы цивилизованный мир отказался от поставок летального оружия Украине.

"При столь высокой напряженности всегда существует повышенная вероятность просчетов, ненамеренной эскалации, которую, надеемся, поможет смягчить наша разведка", — добавила она.

Ранее мы сообщали, что, по мнению Хейнса, российскому диктатору Владимиру Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе. В частности, чтобы закончить войну в Украине.

Напомним, в Беларуси заявили, что разворачивают на юге подразделения сил спецоперации якобы из-за "созданной ВСУ группировки в 20 тысяч".

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