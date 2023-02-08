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Американские аналитики оценили шансы россиян на большое наступление для захвата Донбасса

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Американские аналитики оценили шансы россиян на большое наступление для захвата Донбасса

Фото: Associated Press

Россия вряд ли нарастит боевую мощь.

Американские аналитики Института изучения войны считают, что военное командование агрессорки России ставит нереалистичные сроки и спешит приступить к захвату Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи.

Об этом говорится в свежем обзоре ISW.

К слову, американские аналитики в своих оценках опираются на выводы британских разведчиков, отмечающих, что, вероятно, Москва пыталась начать следующую операцию, чтобы выйти на админграницы Донецкой области с начала января 2023-го. Впрочем, враг смог получить всего несколько сот метров территории в неделю.

Специалисты отмечают, что медленные темпы врага объясняются нехваткой боеприпасов. Кроме того, оккупантам не хватает маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления. Именно поэтому эксперты уверены, что РФ вряд ли нарастит боевую мощь, которая необходима для существенного влияния на исход войны. В свою очередь, военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", — подчеркнули в Институте.

Аналитики наблюдали, как РФ сигнализировала о подготовке к наступлению в начале 2023 года. Впрочем, они пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России. Кроме того, близится весна, которая непригодна для маневренной войны.

Напомним, британские разведчики отмечают, что россиянам в ближайшие недели не удастся достичь весомых успехов в наступательных действиях в Донецкой области из-за нехватки боеприпасов и квалифицированных подразделений. РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
2196
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