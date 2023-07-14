Американские аналитики рассказали о контрнаступлении ВСУ возле Бахмута

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины продолжаются на Бахмутском направлении. В частности, в самом городе Бахмут. Украинские защитники сталкиваются с сопротивлением со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 июля, украинские войска совершили наземные атаки и продвинулись в район Бахмута Донецкой области. В украинском Генштабе и Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции к северу и югу от города и продвинулись на его южный фланг. Кроме того, в Восточной группировке войск Украины сообщает, что Силы обороны обладают инициативой вокруг Бахмута и продвигаются на новые позиции на неопределенных высотах.

Известно, что 13 июля российские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили все российские атаки вблизи Берховки. Отмечается, что вблизи Клищиевки действуют неопределенные чеченские формирования во внутренней охране без боевого значения.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

На кадрах за 13 июля якобы видно, как подразделения 3-го десантно-штурмового отряда 137-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) отбивают украинскую атаку на Соледарском направлении (12 км к северо-востоку от Бах. ).

Российские военные блоггеры и "военкоры" утверждали, что российские силы отбили украинские силы с высот вблизи Клищиевки, а, в свою очередь, ВСУ совершили атаки вблизи Курдюмовки и Андреевки.

Отмечается, что украинские и российские силы продолжали проводить наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 13 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки, что в 9 км к северу от Авдеевки. Также украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Керамики и Марьинки.

На кадрах, опубликованных за 12 и 13 июля, якобы видно, как на Авдеевском направлении действуют подразделения 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и подразделения 33-го мотострелкового полка 20-й мотострелковой дивизии (8- а общевойсковая армия), действовавшая на марьинском направлении.

Ситуация в Донецкой области Карта боев ISW.

Американские аналитики также сообщили, что в течение 13 июля украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, в украинском Минобороны сообщали, что у ВСУ есть продвижение в районе Бахмута. Также известно, что Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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