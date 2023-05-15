Американские аналитики рассказали о ситуации в Бахмуте: РФ не имеет успехов

За прошедшие сутки российские войска не преуспели в продвижении в Бахмуте на Донетчине. Кроме того, атаки окупантов не имели успеха и в окрестностях города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что по состоянию на 14 мая войска РФ не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Со ссылкой на украинский Генштаб ISW сообщает, что россияне проводили неудачные наступательные операции не только в самом Бахмуте, но и в населенных пунктах вблизи города. В частности, в 9 км северо-западнее города вблизи Григоровки, Богдановки и Хромового, а также в пределах 14 км юго-западнее Бахмута вблизи Белой Горы и Предтечино.

В свою очередь владелец "Вагнера" олигарх Евгений Пригожин заявил, что его боевики продвинулись в Бахмуте на 500 метров и сейчас украинские силы контролируют 1,78 квадратных километров города.

"Российский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута)", — говорится в отчете.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

В ISW отмечают, что 14 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Также украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки, что в 27 км юго-западнее Авдеевки.

Напомним, в ISW также сообщали, что украинские военные недавними контрнаступательными действиями уволили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

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