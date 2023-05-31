Американские аналитики рассказали о ситуации в Бахмуте: темпы боев на направлении низкие

Активность оккупационных войск РФ и их наступательные действия в Бахмутском направлении уже несколько дней остаются низкой. Так, за прошедшие сутки, 30 мая армия РФ не проводила наступательных действий на этом участке фронта.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб сообщил, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении российские войска производят замену и перегруппировку сил, а тем временем украинские силы сосредоточены на других задачах, а потому уже несколько дней не продвигаются на северную и южную окраины. Бахмута.

В свою очередь, спикер Восточной группы войск полковник Сергей Череватый заявил, что ВСУ уничтожили наступательный потенциал "Вагнера". По его словам, в последние дни на Бахмутском направлении произошло лишь два-три боевых действия, а 30 мая ни одного боевого столкновения не было. Однако некоторые российские источники утверждают, что украинские силы проводили ограниченные контратаки.

Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафьев утверждал, что российские войска отразили три наземных атаки Украины на Соледарско-Бахмутском направлении. Между тем, один российский военный блогер утверждал, что ВСУ контратаки в районе Андреевки и Клещиевки, которые расположены в пределах 7 км к югу от Бахмута). Он также утверждал, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Ситуация в Бухмуте. Карта боев ISW.

Напомним, 30 мая в украинском Минобороны сообщали, что армия РФ за сутки не продвинулась ни в каком направлении, где пыталась вести наступление. Украинские военные продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута.

Читайте также: