Американские аналитики сделали важное заявление об ударах ВСУ: подробности

Украинские Вооруженные силы могут активизировать усилия, чтобы наносить удары по российским наземным коммуникациям на юге Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению ISW, украинские военные могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения.

"Широкое возмущение российских милблогеров и беспокойство по поводу удара может свидетельствовать о том, что войска РФ могут быть все больше озабочены своей способностью обеспечить защиту наземных линий связи на юге Украины", — отмечают аналитики.

К слову, накануне, 22 июня, легитимный мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах в городе и Акимовке. Кроме того, российские средства массовой пропаганды утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.

Удар по Чонгарскому мосту

Ночью 22 июня по Чонгарскому мосту был нанесен удар. Возникли повреждения на дорожном полотне, в том числе несколько сквозных дыр. Соединение между оккупированными территориями Херсонщины и полуостровом происходит по другому маршруту.

В Главном управлении разведки украинского Минобороны отмечают, что сейчас рано анализировать военную целесообразность происходящего на временно оккупированных РФ территориях. Однако в ГУР заявили, что "продолжение следует".

Тем временем в Кремле отказались комментировать удар по мосту. Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос российскому Минобороны. Мол, это администрации Путина не касается.

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрывы мостов, инфраструктуры обеспечения врага, транспортной инфраструктуры имеют абсолютно конкретный военный смысл. да, цель удара ВСУ по Чонгарскому мосту – уничтожение логистического обеспечения оккупантов вооружением и военной техникой.

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