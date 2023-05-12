Американские аналитики сообщают о неудачах россиян в Донецкой области: что известно

За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска совершили несколько атак на Донетчине, но они не имели успеха. Оккупанты также продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка -Донецк.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на украинский Генштаб аналитики сообщают, что российские оккупационные войска совершили безуспешные наземные атаки вблизи Авдеевки, Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Также в Институте отмечают, что российские военные блоггеры утверждают, мол, войска РФ добились незначительных успехов к западу от Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и к северо-востоку от Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки), а также продолжили наземные атаки вблизи трассы N20 к западу от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки).

"Сообщается, что 11 мая украинские силы осуществили ограниченную и локализованную контратаку на западе Донецкой области. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы контратаковали и пересекли реку Шайтанка вблизи Новодонецкого (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки)", — говорится в сообщении. ISW.

Ситуация в Донецкой области. Карта боев ISW.

Как сообщалось, на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели увеличилось количество вражеских обстрелов. Это свидетельствует о том, что у окупантов нет дефицита боеприпасов, на который они постоянно жалуются, считают в Минобороны.

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