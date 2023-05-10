Американские аналитики сообщают об успехах ВСУ в Донецкой области: что известно

Вооруженные силы Украины силы могли достичь дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

"Украинские силы, вероятно, достигли дополнительных незначительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки", — говорится в отчете.

Специалисты со ссылкой на геолокационные кадры за 8 мая показывают, что ВСУ, вероятно, совершили дальнейшее незначительное продвижение к северу от Водяного, что в 7 км юго-западнее Авдеевки, в районе, где, по оценкам ISW, украинские силы провели ограниченную контратаку. К слову, ранее в ISW отмечали, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью текущей модели локализованных и ограниченных контратак.

Также, отмечают аналитики ISW, украинские силы, вероятно, провели успешную ограниченную контратаку на западе Донбасса. Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что ВСУ осуществили контратаку вблизи поселка Новодонецк, расположенного в 50 км к юго-западу от города Донецк, и незначительно продвинулись в этом районе.

Ситуация в Донецкой области Карта боев ISW.

Напомним, командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что в результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении разгромлены подразделения 72-й бригады РФ, а также фактически полностью уничтожена 6-я и 8-я роты этой бригады.

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