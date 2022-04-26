Американские чиновники объяснили, зачем оккупанты хотят захватить Мариуполь

Российские войска пытаются продвинуться на Донбасс и хотят захватить Мариуполь, чтобы использовать его в качестве сухопутного коридора для выхода в Крым.

Украинские Вооруженные Силы продолжают мужественно противостоять оккупантам, отбрасывая их обратно. В то же время путинские войска хотят отрезать Донбасс с севера и с юга, чтобы попытаться оцепить украинские силы.

Об этом на брифинге сообщили неназванные старшие чиновники Пентагона и Госдепа США.

"Мы видим попытки россиян продвинуться на юг, на Донбасс с севера – с изюмской линии оси. Они достигли очень незначительного прогресса. Украинцы продолжают отталкивать их назад. Выходя к югу от Изюма, они встречаются на трех линиях осей: одна идет вниз в Краматорск, а потом две, разветвляющиеся больше на юго-восток и восток. Они и там не достигли особого прогресса. Украинцы продолжают их отбрасывать", — сказал американский чиновник.

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Кроме того, они сообщили, что Штаты считают, что РФ полностью не контролирует Мариуполь.

"Украинцы еще там и сопротивляются российским усилиям. У них (россиян – ред.) есть около десятка батальонных тактических групп сосредоточенных на Мариуполе. И мы не видели их массового ухода. Следовательно, несмотря на все российские заверения о том, что они взяли Мариуполь, действия их армии доказывают обратное, потому что они продолжают бомбардировку Мариуполя", — сообщили анонимные чиновники Пентагона и Госдепа США.

Источники выразили мнение, что россияне хотят использовать Мариуполь для сухопутного коридора, который даст им выход в Крым, а также плацдарм для выхода на север, на Донбасс.

"Итак, они хотят отрезать Донбасс с севера и с юга, чтобы попытаться окружить украинские силы. Они имеют силы к востоку от них, и теперь они хотят войти с севера и юга и иметь силы на запад. Но им это пока не удается", – добавили спикеры.

Напомним, разведка предупредила, что Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе.

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